L'inchiesta sul dossieraggio, le cyber-spie avevano anche atti riservati dell'Eni

Sono stati individuati anche «atti riservati di Eni Spa» negli uffici a Milano, dove ha sede Equalize, la società di investigazione al centro dell’indagine della Dda e della Dna su una presunta rete di cyber-spie e che ha portato ai domiciliari il suo ad, l’ex ispettore di polizia, Carmine Gallo, e sotto inchiesta anche il proprietario, Enrico Pazzali, presidente di Fondazione fiera che si è autosospeso.

Come si legge nelle carte, nei locali della società, oltre a «un vero e proprio "archivio di Polizia" ci sono «numerosi» atti su Paolo Simeone «noto youtuber e contractor italiano» ma anche "atti riservati" del gruppo petrolifero.

Dati rubati, anche Ilva tra i clienti della rete cyber-spie

Aveva come cliente anche Ilva in amministrazione straordinaria, il network di presunte cyber-spie al centro delle indagini della Dda di Milano e della Dna che ha portato 4 persone ai domiciliari, tra cui l’ex super poliziotto Carmine Gallo, ad di Equalize, la società di proprietà di Enrico Pazzali, il presidente di Fondazione Fiera autosospesosi, e che è tra i principali indagati. Come si legge negli atti, «la società diviene cliente del gruppo a seguito dei legami tessuti da Pazzali e dei suoi contatti», Claudio Picucci direttore delle risorse umane del gruppo e ex di Poste Italiane. Sia il manager sia Ilva non risultano indagati.