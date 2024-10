Spagna: 51 morti nella regione di Valencia per le inondazioni a causa del ciclone Dana. Il sindaco: “Persone intrappolate come topi” FOTO

In Spagna si aggrava pesantemente il bilancio delle inondazioni, dove sono almeno 51 i morti accertati e confermati dalla Generalitat di Valencia, il comune autonomo. Gli ultimi bilanci diffusi facevano riferimento a 13 vittime e decine di dispersi. Il governo valenciano assicura di aver attivato sin da ieri sera la procedura per Vittime Multiple e di offrire un primo bilancio attraverso le informazioni ricevute dai diversi organismi e forze di sicurezza e di emergenza. Il processo di rilevamento e identificazione delle vittime sta iniziando, in una giornata in cui Valencia è nel caos, con strade crollate, persone in attesa di soccorso e innumerevoli danni materiali in più punti della provincia sud-orientale devastata dal passaggio del ciclone Dana.

Il sindaco è affranto

Il sindaco della città di Utiel vicino Valencia Ricardo Gabaldon ha raccontato che le persone sono rimaste «intrappolate come topi» a causa delle inondazioni improvvise.

Parlando all’emittente nazionale Rtve, ripresa da Sky News, afferma che ieri «è stato il giorno peggiore della mia vita». «Eravamo intrappolati come topi. Le auto e i cassonetti della spazzatura sono stati trascinati dalla corrente lungo le strade. L'acqua stava salendo fino a tre metri», ha detto.

Gabaldon ha affermato che diverse persone risultano ancora disperse.