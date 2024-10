La morte della 13enne Aurora a Piacenza: emersi segni sulle mani compatibili con i colpi

Ci sarebbe un testimone chiave che il 25 ottobre ha visto Aurora, la tredicenne morta a Piacenza, e il fidanzato, il 15enne fermato per omicidio, poco prima che lei cadesse dal palazzo. Lo scrivono Libertà e Repubblica e la circostanza trova conferme. La persona avrebbe poi raccontato quello che visto ai carabinieri e la circostanza avrebbe convinto la Procura per i minorenni di Bologna a disporre il fermo per il ragazzo, che in un primo momento era stato rilasciato e indagato a piede libero.

Segni sulle mani

Dai primi accertamenti medico legali sul corpo di Aurora, la tredicenne morta a Piacenza, sarebbero emersi segni sulle mani, compatibili con i colpi che il fidanzato le ha dato quando lei si è aggrappata alla ringhiera, nel disperato tentativo di salvarsi. E’ questo uno degli elementi, sommato alle testimonianze, che hanno portato gli investigatori, Procura per i minori e carabinieri, a convincersi della responsabilità del 15enne, fermato lunedì per omicidio con l’accusa di aver spinto la ragazza giù dal palazzo dove lei viveva. Non risulta invece che il ragazzo abbia utilizzato il cacciavite che aveva con sé per aggredirla.