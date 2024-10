"Signora, l’esito negativo che ha ricevuto non è corretto", ad Aosta errori nei test di gravidanza

«Signora, guardi che l’esito negativo del test di Beta Hcg che ha ricevuto due giorni fa non è corretto. In realtà ci siamo, lei è in stato di gravidanza». A chiamare è il laboratorio analisi dell’ospedale regionale Parini di Aosta. A rispondere sono due donne inserite in un percorso di fecondazione artificiale.

Il problema al sistema che analizza i campioni di sangue è emerso tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Visitando una delle due pazienti, un ginecologo del centro di Procreazione medicalmente assistita dell’ospedale Beauregard ha notato una discrepanza rispetto al test negativo. Subito è stato avvisato il laboratorio analisi. Qui, ogni giorno, vengono processate tra le cinquemila e le seimila provette, e proprio in questo periodo è in fase di rinnovo il materiale tecnologico. La verifica a tappeto ha isolato gli errori: 11 i risultati invertiti, ma solo tre erano già stati consegnati. Il terzo esame confermava un esito negativo, ma con un valore numerico differente.