Simularono un incidente stradale, ma l'operaio cadde in cantiere a Canicattì e morì in ospedale a Messina: tre condanne

L’incidente mortale in cantiere a Canicattì e la simulazione dell’incidente stradale per occultare la caduta dal tetto dell’operaio in nero, il 52enne Giuseppe Gioacchino Bordonaro: dieci anni dopo i fatti arriva la sentenza. In particolare sono stati inflitti 4 anni di reclusione a Giovanni Garlisi, 45 anni, titolare dell’impresa esecutrice; poi un anno di reclusione a Roberto Lauricella Donisi, 56 anni, titolare dell’impresa affidataria dei lavori ed infine 8 mesi di reclusione ad Antonio Ferraro, 64 anni, proprietario e committente dei lavori. I tre imputati sono stati anche condannati a risarcire i danni alle parti civili per importi che variano da un minimo di 25 mila ad un massimo di 50 mila euro. La pena inflitta a Ferraro e Lauricella Donisi è stata dichiarata «condizionalmente sospesa» per il termine di 5 anni. I tre condannati dovranno inoltre pagare una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti della vedova e dei tre figli della vittima, assistiti dall’avvocato Nunzio Di Naro, per un importo complessivo di 135 mila euro. Sul banco degli imputati c'erano altre 2 persone, Maria Grazia Cuva di 61 anni e Gioacchino Caracciolo di 49 anni, quest’ultimo collega della vittima. Cuva, accusata di omicidio colposo, è stata assolta mentre per altri reati è intervenuta la prescrizione. Per Caracciolo è stato disposto il «non luogo a procedere» per intervenuta prescrizione.