Tragedia durante la vendemmia: agricoltore trovato morto dentro una tinozza di vino

Un agricoltore di 67 anni, Valerio Gazzera, è stato ritrovato senza vita all’interno di una tinozza di vino nella sua abitazione di Busca, in provincia di Cuneo. La tragedia, scoperta nel pomeriggio odierno, potrebbe essersi consumata già ieri: secondo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe stato intossicato dalle esalazioni del mosto. Gazzera viveva da solo in una frazione del comune di Busca, Attissano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Speleo alpino fluviale, insieme a carabinieri e 118. Sono in corso indagini per appurare l’esatta dinamica dell’accaduto.