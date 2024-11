Fango e morte a Valencia, Dana fa ancora paura. Ritrovati vivi 7 ecuadoregni

Dana fa ancora paura. Per la giornata di oggi sono previste piogge forti e persistenti nella metà occidentale dell’Andalusia, nel basso Ebro e nelle isole Baleari. L’allerta dopo le precipitazioni estreme che hanno messo in ginocchio Valencia, provocando oltre 150 morti e centinaia di dispersi, è massima in tutta la Spagna, che ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale. Il DANA, termine scientifico, è comunemente chiamato con quello più popolare di «goccia fredda» è un ciclone che ha scaricato su Valencia circa 600 mm di pioggia in appena quattro ore. Secondo le previsioni dell’Agenzia Stato della Meteorologia (Aemet) le precipitazioni colpiranno anche il sud-ovest del paese. Le temperature massime aumenteranno nella parte occidentale della penisola, ma subiranno una diminuzione nel resto, anche se le temperature minime aumenteranno nel sud-ovest e nella zona della Cantabria, ma non cambieranno nel resto. Nella Penisola e nelle Isole Baleari predomineranno i venti orientali che saranno deboli in generale nell’entroterra, ma un pò più intensi sulle coste, e arriveranno con possibili intervalli forti nelle zone di Cadice e delle Isole Baleari, mentre nelle Isole Canarie soffieranno i venti deboli.