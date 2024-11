Ferisce al braccio con una fucilata l'ex compagno della madre, 22enne arrestato per tentato omicidio a Catania

La Procura di Catania ha disposto il fermo di Francesco Castorina, 22 anni, sospettato di tentato omicidio ai danni di un uomo nel quartiere San Giovanni Galermo. Secondo le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura, Castorina avrebbe sparato alla vittima il pomeriggio del 24 ottobre, utilizzando un fucile da caccia in via Balatelle.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione alla Questura, con gli agenti che hanno trovato sul posto un’auto con lo sportello aperto e tracce di sangue all’interno del veicolo e sulla strada. La vittima, colpita al braccio sinistro, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Policlinico e sottoposta a diversi interventi chirurgici.

Gli inquirenti sospettano che Castorina abbia agito per difendere la madre, ex compagna della vittima, da una presunta relazione problematica e violenta. Dopo l’arresto, Castorina è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza; il fermo è stato convalidato e l’indagato rimane in custodia cautelare in attesa di ulteriori sviluppi.