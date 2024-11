Gli italiani hanno paura delle catastrofi naturali. Ma solo il 28% ha una polizza assicurativa

Calamità e catastrofi naturali, assieme a malattie e infortuni, spaventano un numero sempre maggiore di italiani che si sentono impreparati a gestire i rischi. Ma nemmeno la paura li spinge a sottoscrivere polizze assicurative per proteggersi dai danni, visto che solo il 28% ne ha acquistata una, mentre il 40% non ha intenzione di pagare per assicurarsi contro i danni di alluvioni e altri disastri.

L’indagine condotta dall’Istituto Piepoli per conto dell’Unione per la difesa dei consumatori (Udicon) descrive un quadro piuttosto cupo sulle aspettative economiche degli italiani. Sale al 18%, di due punti rispetto all’ultima rilevazione, la percentuale di chi prevede un peggioramento della propria situazione patrimoniale nei prossimi sei mesi, con il 61% degli intervistati che definisce poca o nulla la possibilità di futuri risparmi. Così, per quel che riguarda la gestione dei rischi il 30% degli italiani dichiara di essere impreparato ("spero solo che non capitino" la risposta), mentre il 35% ha risposto che potrà affidarsi solo ai soldi messi da parte. Per colpa delle ristrettezze economiche o solo per una resistenza culturale, appena il 28% ha sottoscritto una polizza assicurativa, con il 40% che dichiara di non essere assolutamente intenzionato a pagare un’assicurazione contro le catastrofi naturali.