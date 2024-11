Dolori lancinanti all'addome, rimosso un tumore di 30 kg a una 75enne a Chieti

Finisce in ospedale per un dolore insopportabile e per un allarmante aumento di volume dell’addome. Lì i medici, grazie agli esami radiologici, scoprono la presenza di una massa anomala nella zona pelvica, ma solo durante l’intervento chirurgico ci si rende conto dell’eccezionalità del caso: era un tumore di quasi 30 chili, subito rimosso. Protagonista della vicenda, avvenuta all’ospedale 'Ss Annunziata' di Chieti, è una donna di 75 anni di origini straniere e residente in provincia.

«Dire che si è trattato di un caso eccezionale è perfino riduttivo: un volume così non si era mai visto», afferma il ginecologo Alessandro Lucidi, che insieme alla sua équipe ha eseguito l’intervento.

La donna non si spiegava l’aumento esagerato delle dimensioni dell’addome, finché, in preda a dolori lancinanti, ha raggiunto il Pronto soccorso. Accertata l’origine del problema, è stato subito pianificato l’intervento chirurgico. Il volume e il peso della massa tumorale, però, sono stati evidenti solo sul tavolo operatorio, quando il ginecologo e la sua équipe si sono trovati davanti l’enorme neoformazione.