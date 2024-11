Fermato un 17enne per l'omicidio di Santo Romano a San Sebastiano al Vesuvio. La fidanzata della vittima: "Voleva difendere un amico"

Santo Romano

I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla procura per i minorenni a carico di un 17enne napoletano. Il giovane è ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio del calciatore 19enne Santo Romano e del tentato omicidio di un 19enne, commessi questa notte in piazza Raffaele Capasso, nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. Il 17enne sarà portato nel centro di accoglienza dei Colli Aminei. A margine del fermo per omicidio e tentato omicidio, la procura per i minori svolgerà accertamenti in merito ad alcuni post pubblicati sui social subito dopo l’evento delittuoso. Nei post individuati sono state riconosciute condotte di esaltazione all’uso delle armi, commesse da altri giovani in corso di identificazione. Saranno poste in essere valutazioni anche in ordine alle responsabilità genitoriali.

La fidanzata della vittima: "Santo voleva difendere un amico" «Voleva difendere un amico. Perché la scarpa calpestata non era la sua ma di un suo amico. Lui ci teneva a difenderlo e a proteggerlo». Piange Simona, la fidanzata di soli 17 anni di Santo Romano, il ragazzo 19enne morto nella notte dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al culmine di una lite scoppiata a San Sebastiano al Vesuvio. La ragazza, intervistata dal sito web di Repubblica Napoli, chiede che il giovane non sia «un nome in una lista infinita. Santo è tante cose, deve fare la differenza; voglio che per i suoi funerali, nei cortei ci sia un'enorme risonanza, per fare sapere chi era Santo, cosa ha fatto».