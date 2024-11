Il Papa e il dolore per i bambini non nati. Visita al cimitero per il 2 novembre

Il dolore per i bambini non nati, il mistero della morte che colpisce i piccoli, lo strazio dei genitori: Papa Francesco, nel giorno in cui la Chiesa commemora i defunti, decide di non aggiungere parole e di ricordare questi lutti con una preghiera silenziosa. Per questo 2 novembre il Papa ha scelto di celebrare la messa nel cimitero Laurentino di Roma e, come aveva già fatto nel 2018, la prima tappa è stata «Il Giardino degli Angeli», l'area dove sono sepolti i piccoli e anche i feti che non hanno visto la vita a causa dell’aborto. Il Pontefice viene accompagnato ma poi resta solo nella preghiera tra quelle tombe dove, al posto dei fiori, ci sono peluche e giocattoli.

Un momento commovente che il Pontefice conserva anche dopo, durante la messa, nella quale decide di non pronunciare l’omelia ma di pregare in silenzio. L’unica frase della giornata la affida ai social per dare comunque una speranza anche in questo giorno dove tutte le famiglie ricordano le persone che non ci sono più: «Nella Chiesa non c'è un lutto che resti solitario, non c'è lacrima che sia versata nell’oblio, perché tutto respira e partecipa di una grazia comune».