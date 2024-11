Klaus Davi: "Io aggredito fuori dalla moschea di Milano". E posta un video

Alcuni frequentatori della moschea di viale Jenner di Milano avrebbero accerchiato e aggredito Klaus Davi, che stava svolgendo una serie di interviste e servizi sulle prossime elezioni americane e l’orientamento del mondo islamico sul tema. Lo ha riferito in una nota lo stesso massmediologo.

A quanto risulta, poco prima delle 14 Davi si sarebbe rifugiato in un bar vicino al centro islamico dove sarebbe intervenuta anche una pattuglia della Digos della questura. In quel frangente i presunti contestatori sarebbero stati 5-6. Il massmediologo sarebbe stato prelevato e caricato sull'auto di servizio e portato via mentre gli aggressori avrebbero provato a colpirla a calci.