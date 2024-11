Negli ultimi dieci giorni sbarcati 320 migranti. Dall'inizio di ottobre sono 5600

Poco più di 300 persone negli ultimi dieci giorni, 5.600 dall’inizio del mese di ottobre. Sono i numeri relativi ai migranti sbarcati in Italia nell’ultimo mese, sulla base dei dati del Viminale - aggiornati al 30 di ottobre - e degli ultimi arrivi che non sono stati ancora registrati sulla piattaforma del ministero dell’Interno, avvenuti a Lampedusa e a Roccella Ionica nella giornata di giovedì. Nel mese che si è appena concluso, i picchi di sbarchi si sono registrati il 1 e il 14 ottobre, rispettivamente con 906 e 1.021 persone arrivate sulle coste italiane. A partire dal 18 ottobre e fino al 30, anche a causa delle cattive condizioni meteo, gli sbarchi si sono però ridotti ad appena 38 migranti. Nella giornata del 31 ottobre, invece, con il mare in via di miglioramento, sono state soccorse complessivamente 285 persone: 172 sono arrivate a Lampedusa a bordo di tre barchini, 75 sono sbarcate a Roccella Ionica da due diverse imbarcazioni e 38 sono state soccorse dalla Life Support, la nave di Emergency, in acque di ricerca e soccorso maltesi. Alla nave umanitaria è stato assegnato dalle autorità italiane il porto di Livorno.