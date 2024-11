Boom di imprenditori stranieri, ma non ovunque: netto trend contrario a Palermo, Messina, Catania e Siracusa

Tra questi, in quarta posizione nella speciale classifica dopo Napoli , Brindisi e Taranto , c’è Trapani , che dal 2013 al 2023 ha visto un rialzo del 55% di imprenditori immigrati e una perdita di oltre 1.500 attività gestite da nativi . Sopra la media nazionale anche la provincia di Ragusa , con un rialzo del 38% di partite Iva aperte da stranieri , mentre Enna (+15%), Caltanissetta (+9,3%) e Agrigento (+5,4%) vedono aumenti più contenuti ma comunque pesanti ribassi, in termini assoluti, di imprese tricolori sparite, segnando, rispettivamente, 384 , 468 e 1.258 unità in meno .

Resistono solo sette province , di cui quattro siciliane , ma per il resto dei territori si registra il medesimo andamento, a cominciare proprio dall’ Isola : ad avviare un’ attività imprenditoriale in Italia sono rimasti solo gli stranieri , o quasi. È quanto emerge dal nuovo report della Cgia di Mestre , che nell’ultimo decennio, dal Nord fino alla Sicilia , fotografa una crescita del 30% di aziende guidate da titolari nati all’estero , mentre le ditte italiane sono scese del 4,7% , con picchi (in entrambe le voci) rilevati in alcuni distretti metropolitani o liberi consorzi comunali del Mezzogiorno .

Ma in Sicilia ci sono pure le eccezioni, che in questo caso spiccano ancor di più, come mosche bianche in tutto lo Stivale. Si tratta di Catania, Messina, Siracusa e Palermo. Le prime tre, infatti, pur vedendo crescere il numero di titolari d’azienda nati in altri Paesi, registrano ancora una soglia di imprenditori italiani superiore a quella estera, mentre la provincia palermitana conta una flessione del 6,5% di stranieri e un rialzo di 2.693 aziende indigene.

Ma, per l’appunto, sono eccezioni che confermano la regola, spiegabile con «il trend demografico registrato in questi ultimi anni, certo», ma anche con il fatto che «tasse, burocrazia, caro-bollette, costo degli affitti e un senso perenne di precarietà che attanaglia la vita di tantissime partite Iva hanno smorzato in molti italiani la voglia di affermarsi nel mondo del lavoro attraverso l’autoimprenditorialità. Occasione, invece, che gli stranieri non si stanno lasciando scappare».