Ruba borse e portafogli: 36enne scoperta e denunciata dalla polizia a Catania

Sottratte due borse e un portafoglio da un negozio di accessori situato in viale Ruggero di Lauria a Catania. Una donna di 36 anni, originaria di Adrano, è stata denunciata dalla Polizia di Stato per furto aggravato. La donna, approfittando della distrazione del titolare, ha nascosto gli oggetti rubati all'interno del giubbotto e si è allontanata rapidamente verso l'uscita, dove un complice l’attendeva in auto.

L’allarme è stato lanciato dal titolare del negozio, che si è rivolto al Commissariato Borgo-Ognina dopo essersi accorto del furto. Gli agenti, intervenuti prontamente sul posto, hanno acquisito le registrazioni del sistema di videosorveglianza che hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica: la 36enne ha prelevato due borse e un portafoglio firmati, nascondendoli sotto il giubbotto prima di fuggire.

Dopo una serie di accertamenti, la Polizia ha identificato la responsabile, già conosciuta alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di droga. La 36enne è stata quindi rintracciata e denunciata per furto aggravato.