In arrivo il picco di influenza, ecco quali sono le varianti più diffuse: atteso un aumento di encefaliti

Influenza, Rsv, Sars-CoV-2, polmonite pneumococcica e variante Australiana. Sono le principali infezioni respiratorie stagionali le cui concause potrebbero portare a un aumento di encefaliti, specie tra gli over 60 anziani e persone con patologie croniche. Dagli infettivologi l'appello a vaccinarsi. «E' bene ricordare che tutti i virus influenzali possono arrivare al sistema nervoso centrale quindi in grado di dare encefaliti anche molto gravi e rilevanti - spiega Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, Società italiana malattie infettive e tropicali, in occasione dell’incontro organizzato da Pfizer per la presentazione della campagna «Abituati a proteggerti», per sensibilizzare sull'importanza della vaccinazione contro le infezioni respiratorie.

«Più la forma influenzale è grave, più osserveremo un numero più alto di casi con interessamento del sistema nervoso centrale - continua-. Abbiamo già visto nell’altro emisfero, dove l’inverno arriva prima del nostro, che l'Australiana è una malattia molto seria con molti casi, più di 15 milioni e con molte ospedalizzazioni, quindi su questo dato dobbiamo temere che anche in Italia ci sarà una forma influenzale particolarmente grave. Nel nostro Paese, mediamente ogni anno muoiono tra le 5.000 e le 15.000 persone per l'influenza. La vaccinazione diventa fondamentale».