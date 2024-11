Inchiesta dossier, Licia Ronzulli in Procura per essere ascoltata come teste

La senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, è in Procura a Milano per essere ascoltata come testimone nell’inchiesta sui presunti dossieraggi attraverso informazioni prelevate dalle banche dati strategiche.

Il nome di Ronzulli era comparso in un’intercettazione agli atti dell’indagine e più volte in questi giorni la senatrice, non indagata, ha ribadito di non aver «mai chiesto» a Enrico Pazzali, titolare della Equalize e che si è autosospeso dalla presidenza della Fondazione Fiera Milano, alcun «controllo». E' stata la stessa senatrice a chiedere di essere sentita dai magistrati.