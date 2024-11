Sevizie e lesioni al figlio di 5 mesi: il papà voleva i sussidi economici

E’ il motivo economico, ovvero la possibilità di ottenere dei sussidi pubblici per un bambino con problemi di salute cronici, il movente che potrebbe aver spinto l'uomo di 22 anni arrestato in flagranza dalla polizia nel reparto pediatrico di Padova a maltrattare e seviziare il figlio di 5 mesi, che da agosto passava da un ricovero all’altro. E’ questa, viene confermato all’ANSA, la pista investigativa che sta prendendo corpo nell’ambito delle indagini sul caso scoperto dai medici dell’ospedale di Padova. Il padre, un 22eenne disoccupato, e che non avrebbe mai lavorato, si trova in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. L’ipotesi è quella che il genitore volesse creare problemi permanenti al figlio, così da ottenere in futuro dei sussidi pubblici motivati con la condizione del figlio.