Comprare casa è sempre più un miraggio: due su tre rinunciano

Comprare casa è sempre più "impossibile", un miraggio per tantissimi italiani. Tre milioni di famiglie sarebbero interessate a comprare un’abitazione nei prossimi 12 mesi, ma meno di una su tre è nelle condizioni di farlo, secondo le rilevazioni di Nomisma.

La domanda «reale» è di 980 mila famiglie. Il Rapporto sull'Abitare 2024, realizzato da Nomisma con il supporto di Crif e presentato in un evento organizzato con Confindustria, indica un accentuarsi delle difficoltà di acquisto dell’abitazione, al punto che il 60% della domanda si sposta sull'affitto. Aumentano al tempo stesso anche i problemi a sostenere i canoni, sempre più salati. Così anche per le locazioni c'è una differenza tra la domanda potenziale, che vede 1,3 milioni di famiglie interessate, e quella reale, alla luce delle condizioni di mercato, che è di 580 mila.

I dati sui mutui indicano inoltre una diminuzione della percentuale di famiglie che intendono ricorrere a un mutuo per comprare casa: passa dal 77,9% del 2023 al 75,6% del 2024 a fronte di una tendenza all’autoselezione da parte delle famiglie stesse, convinte di non avere i requisiti per avere l’ok dalle banche.