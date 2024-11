Roma, autocompattatore sfonda il muro e finisce dentro un’abitazione: feriti gravemente l’autista e l’inquilina

La notte scorsa, intorno all’una, un autocompattatore dell’Ama ha perso il controllo in via Vitorchiano sulla via Flaminia a Roma, schiantandosi contro il muro portante di una palazzina. Nell'impatto è stata sfondata una parte della parete, che è crollata all’interno di un appartamento, travolgendo un’inquilina che in quel momento stava dormendo.

I vigili del fuoco, allertati dalla Sala Operativa del Comando di Roma, sono arrivati sul posto verso le 4.45. Hanno estratto l’autista dell’automezzo e soccorso l’inquilina, affidandoli alle cure del 118. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Le operazioni di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell’area proseguono; al momento due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Sul luogo dell’incidente sono presenti le forze dell’ordine e i tecnici di Italgas. Tra le cause possibili, si ipotizza un colpo di sonno dell’autista come motivo della perdita di controllo del mezzo.