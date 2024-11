Roma, tre vigili travolti da un'auto: uno perde una gamba. L’investitore è un carabiniere: tasso alcolemico quattro volte il limite

Tragedia ieri sera a Roma: tre agenti della polizia locale sono stati investiti da un’auto mentre eseguivano i rilievi di un incidente stradale sulla via Tiburtina, nei pressi del ponte del Grande Raccordo Anulare. I tre, due donne e un uomo, sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso in ospedale. Tra loro, un giovane agente di 25 anni ha riportato l'amputazione di una gamba ed è attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo in condizioni stabili.

Alla guida del veicolo che li ha travolti c’era un carabiniere fuori servizio, risultato positivo all’alcol test con un tasso di quattro volte superiore al limite legale. Il militare, appartenente al ROS, si è fermato subito dopo l’incidente per prestare soccorso ai feriti. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per condurre i rilievi e accertare la dinamica esatta dell'accaduto.

Nella notte, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato in ospedale per portare il proprio sostegno agli agenti feriti e manifestare la vicinanza dell'amministrazione comunale.