A Bologna il Maccabi basket con la scorta: imponenti misure di sicurezza per la partita di Eurolega

È stato infatti messo in piedi un imponente dispositivo di polizia e oltre al servizio di ordine pubblico rafforzato con la particolare attenzione sulla squadra ospite, gli atleti del Maccabi hanno anche ricevuto un servizio di scorta tecnica da parte della Questura di Bologna. Mentre da Israele è arrivato l'invito ai tifosi a non andare alla partita.

La partita era già stata individuata come un obiettivo sensibile, come tutte quelle che coinvolgono atleti o società sportive israeliane, ma l’attenzione è cresciuta esponenzialmente dopo i fatti di Amsterdam, che hanno visto coinvolti gli ultras della sezione calcistica della polisportiva di Tel Aviv, che giocava in Europa League contro l’Ajax.

Il Maccabi Tel Aviv è arrivato all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno con la scorta e le autorità israeliane hanno invitato i tifosi israeliani a non andare a vedere la partita, valida per l’ottava giornata della regular season di Eurolega fra la squadra più titolata del basket israeliano e la Virtus Bologna.

Preoccupazione limitata per la presenza di tifosi ospiti

Timori elevati anche se, a differenza di quanto successo ad Amsterdam, non era previsto un seguito particolarmente massiccio di tifosi ospiti al seguito della squadra. La polizia di Bologna, infatti, non ha avuto a che fare con gruppi organizzati in giro per la città in vista della partita delle 20.30, giocata peraltro nella più periferica arena di Casalecchio di Reno, visto che nella prima parte della stagione la casa della Virtus, che si trova nel quartiere fieristico, non è disponibile vista la concomitanza di manifestazioni espositive.

Allarme dell’unione dei giovani ebrei d’Italia

A dare l’allarme per il possibile ripetersi di episodi come quelli di Amsterdam era stata, in mattinata, l’unione dei giovani ebrei d’Italia: «Abbiamo grande preoccupazione che quelle scene viste ad Amsterdam possano ripetersi, anche qui in Italia. Chiediamo attenzione, affinché ci sia prevenzione e garanzia di massima sicurezza alle partite che si svolgeranno e che prevedono la partecipazione di squadre israeliane». Come appunto la sfida fra Virtus e Maccabi.