La storia di Camilla, bullizzata a casa di un'asimmetria facciale: la figlia di Roberto Mancini si racconta

Per anni è stata vittima di bullismo a causa di un’asimmetria facciale, frutto di una parziale paresi avuta alla nascita, ma oggi racconta la sua storia in un libro. La protagonista si chiama Celeste, ma le esperienze narrate rispecchiano molte delle vicende reali vissute dall’autrice, Camilla Mancini, 27enne e figlia dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, recentemente separato dalla squadra dell’Arabia Saudita.

“Nel libro ‘Sei una farfalla’, Celeste affronta temi delicati come il bullismo, una ferita che ho conosciuto da piccola” ha rivelato Camilla su Instagram. “Ho scelto di raccontare la mia storia non per visibilità, come qualcuno ha insinuato, ma per dare supporto a chi soffre e incoraggiare chi ha vissuto le stesse difficoltà.”

Nata con una leggera asimmetria del volto causata da complicazioni durante il parto, Camilla ha spiegato a Paola Saluzzi, in un’intervista per Tv2000, che il lato destro del suo volto ha meno mobilità rispetto al sinistro. “Il bullismo è una ferita sociale che lascia segni profondi nell’anima e, purtroppo, ci sono ragazzi che arrivano a togliersi la vita per colpa dei bulli” ha scritto anche sui social.