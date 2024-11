Porta a scuola 14 bombe carta, fermato 15enne a Lecce. Voleva venderle per Halloween

Un quindicenne è stato sottoposto a fermo dalla Procura per i minorenni di Lecce per trasporto e detenzione di materiale esplodente. E’ accusato di aver portato a scuola, per due volte, il 30 e il 31 ottobre scorsi, 14 bombe carta aventi una «potenzialità lesiva devastante e letale» e capaci di compiere «una strage».

Le bombe carta (7 da 30 grammi e 7 da 50 grammi) erano nascoste nello zaino del ragazzino che doveva venderle a suoi coetanei in occasione di Halloween. Secondo le indagini dei carabinieri, gli ordigni si sarebbero potuti innescare accidentalmente, anche con la sola cenere della sigaretta o vicino ad oggetti metallici.