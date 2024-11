Sciopero di tram, bus e metro: sarà un venerdì nero per i trasporti

Sullo sciopero «abbiamo chiesto buonsenso e che vengano garantite alcune fasce protette per chi deve andare a fare una visita medica, in ufficio, ad accudire un disabile», ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "Il diritto allo sciopero, per carità di Dio, è sacrosanto» ma "nel settore dei trasporti ultimamente sono molto più frequenti che non in passato», ha sottolineato il ministro.

In arrivo un venerdì nero per chi dovrà spostarsi in città con i mezzi pubblici oggi. Scatta ad inizio servizio, alle 5.30, lo sciopero nazionale di 24 ore di bus, metro e tram, con prestazioni ridotte nelle fasce di garanzia , ossia con l’utilizzo solo del 30% del personale viaggiante.

Lo stop è stato proclamato dalla Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna «per il rinnovo del contratto nazionale, per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro».

Sono assicurati i «servizi assolutamente indispensabili» per la generalità degli utenti come collegamenti con porti e aeroporti nonché quelli specializzati di «particolare rilevanza sociale» quali trasporto dei disabili e scuola bus per materne e elementari, spiegano i sindacati.

In vista dell’agitazione il Garante degli scioperi era sceso in campo chiarendo che anche in assenza di fasce di garanzia, devono essere comunque «garantiti servizi minimi» di trasporto.

Le fasce orarie sono decise a livello locale e così, ad esempio, a Milano saranno garantite le metro e alcune linee di superficie solo da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18; a Roma garantite sia le linee A e B della metro sia alcune linee di superficie da inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20; a Napoli servizio limitato di bus nelle fasce oraria dalle 6.30 fino alle 9.30 e dalle 17 fino alle 20. È coinvolto nello sciopero anche il personale di Ferrovie del Sud Est, dalla mezzanotte alle 23.59.