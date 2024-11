Dolore e lacrime per il piccolo Gioele di Campofelice, amante del calcio e grande tifoso dell'Inter

Il 28 dicembre Gioele avrebbe spento 8 candeline. Tutta Campofelice di Roccella è scossa dopo la morte del bambino ieri sera (8 novembre) nell’incidente sull’autostrada Palermo-Catania.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social rivolti al piccolo angelo, volato in cielo, e ai suoi genitori, Roberto Tempra e Maria Grazia Noce, che stanno facendo i conti con il dolore più forte che possa esistere: la perdita di un figlio.

Gli amici di Asd Tirreno Soccer scrivono: «Una tragedia che lascia un vuoto immenso e a cui si stenta a credere. La società in tutte le sue componenti si stringe al dolore della famiglia Tempra e Noce per la prematura scomparsa del piccolo Gioele. Riposa in pace piccolo angioletto e dai la forza ai tuoi cari per affrontare questo tragico momento. Nel rispetto del nostro caro amico Roberto e dei suoi familiari, tutte le attività restano sospese».