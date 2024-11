Scontri tra la polizia e gli antagonisti a Bologna: lancio di fumogeni e petardi

Tensioni e scontri a Bologna tra i manifestanti antifascisti e le forze dell’ordine durante un corteo che ha visto opporsi gruppi di diversa matrice politica. I collettivi antifascisti si sono radunati in via Indipendenza e hanno percorso via Irnerio, con l’obiettivo di avvicinarsi al presidio di CasaPound, situato in piazza XX Settembre.

Durante il corteo, alcuni manifestanti con il volto coperto, si sono diretti verso il parco della Montagnola, dove hanno incontrato la polizia in tenuta antisommossa. Qui sono avvenuti i primi scontri, caratterizzati da lanci di fumogeni e petardi da parte dei manifestanti e dalle risposte contenitive delle forze dell'ordine. L’intera area è stata monitorata dall'alto da un elicottero, che ha sorvolato la zona per tutta la durata dell’evento.