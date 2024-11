Terremoto magnitudo 4.0 in Molise, il sindaco di Montecilfone: momenti di paura, gente per strada stanotte

«Ho avvertito la scossa di terremoto forte, sono uscito di casa e, nel giro di qualche minuto, mi ha telefonato il Prefetto di Campobasso e subito dopo sono giunti i Carabinieri del paese. Ho subito chiamato i Vigili e tecnici del Comune. La gente è uscita per strada, c'è stato all’inizio un pò di panico».

Così all’ANSA il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes. La scossa di magnitudo 4.0, all’1.51, è stata registrata 6 km a sud, a 18 km di profondità, sulla strada Montecilfone-Fondovalle Biferno, in contrada Francara. «C'era gente per strada stanotte - aggiunge il primo cittadino - ma l’iniziale momento di paura si è poi risolto. Stiamo facendo i sopralluoghi alle scuole e al centro per anziani. Finora non risultano lesioni».