Va fuori strada con l'auto della mamma: 20enne balza fuori dall'abitacolo e muore a Ceccano

È morto sull'auto che la mamma gli aveva prestato per fare un giro con i suoi amici: è accaduto intorno alle 2 della notte a Ceccano, sulla strada che attraversa l’area industriale al confine con Frosinone, poco dopo l’incrocio con via Anime Sante. Stavano rientrando a casa ed erano a pochi minuti dalla destinazione. La vittima à Riccardo Pizzuti, aveva 20 anni e guidava la Peugeot 206 della madre. Con lui c'erano altri due ragazzi con i quali aveva trascorso la serata: un amico di 19 anni ed uno di 16 anni, entrambi rimasti feriti in maniera lieve e trasportati all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone.

Inutili i tentativi di rianimazione compiuti dal personale del 118 intervenuto sul posto insieme ai carabinieri del Radiomobile di Frosinone e della stazione di Giuliano di Roma, insieme al comandante della caserma di Ceccano. Da una prima ricostruzione l’auto ha sbandato ed è andata ad urtare lo spartitraffico in acciaio, carambolando sulla strada. Durante il ribaltamento il 20enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo riportando ferite che non gli hanno dato scampo.