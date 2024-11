La mamma della "prof. di corsivo" Elisa Esposito: "Meglio guadagnare così che andare a lavorare otto ore". E scoppia la bufera social

Stanno facendo discutere nell'universo social le parole della mamma di Elisa Esposito, la giovane influencer nota per essere la "prof. di corsivo". In un video pubblicato sul profilo Instagram della figlia, la donna ha risposto ai commenti negativi rivolti alla figlia. "Meglio guadagnare così che andare a lavorare otto ore e spaccarsi la schiena", ha detto per esempio la donna rispondendo al commento "Guadagnare i soldi vendendo il vostro corpo su OnlyFans". Esposito, infatti, ha un profilo su OnlyFans.

Le risposte della donna "Io non lo troverei così divertente, preferirei andare in centro a fare un po' di shopping": questa è stata invece la risposta della donna al messaggio "Coraggio, vieni da me in pizzeria dieci ore che ti diverti". "Non avrò mai bisogno di lavorare, ci siete già voi che lo fate", è poi la frase pronunciata da Esposito - nel video insieme alla madre - a fine filmato rispondendo al commento "Arriverà il giorno in cui sarai costretta ad andare a lavorare".