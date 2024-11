Crollo del viadotto sulla Palermo-Agrigento, chiesta la condanna per l'ex Anas Pietro Ciucci

La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a quattro anni per Pietro Ciucci. L’ex amministratore delegato di Anas e attuale vertice della società Stretto di Messina, è coinvolto nel processo per il crollo del viadotto Scorciavacche, sulla strada statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Mezzojuso (Palermo): i reati relativi al cedimento della struttura, aperta prima di Natale del 2014 (senza collaudo) e parzialmente franata prima del Capodanno successivo, sono prescritti e così per Ciucci e due dirigenti dell’Anas, Stefano Liani e Michele Vigna (chiesti per loro rispettivamente tre anni e tre mesi e sei mesi) le accuse sono di induzione a dare o promettere utilità.

Si tratta in sostanza dell’ipotesi in base alla quale l’opera fosse stata aperta anticipatamente per raggiungere ipotetici obiettivi di risultato. L’opera, realizzata su un terreno instabile, venne inaugurata in assenza di verifiche di sicurezza, ed è proprio questo il cuore delle contestazioni: la Procura sostiene che la scelta di aprire l’infrastruttura senza i necessari controlli rappresentasse un rischio e non fosse conforme agli standard di prudenza richiesti. «Sono sorpreso ma confido che la magistratura faccia luce su questa faccenda», ha detto Ciucci in una nota.