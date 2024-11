Gastroenterite virale: è boom di infezioni. I principali sintomi sono vomito e diarrea: cause, rimedi e come prevenirle.

Boom nella diffusione di gastroenteriti virali, a cavallo tra i mesi di ottobre e novembre 2024, causate principalmente da norovirus e rotavirus. L'impennata di casi si è registrata anche tra i bambini.

Questi virus colpiscono l’apparato gastrointestinale e si diffondono facilmente attraverso il contatto diretto con persone infette, superfici contaminate o l’ingestione di cibo e acqua contaminati, come molluschi crudi o mal conservati e alcuni frutti di bosco.

Sintomi

I sintomi tipici includono diarrea acquosa, nausea, vomito, febbre leggera e crampi addominali. Nei bambini piccoli e negli anziani, la gastroenterite può portare a disidratazione grave, quindi è importante monitorare i sintomi come sete estrema, bocca secca, occhi infossati e assenza di lacrime nei neonati.

Rimedi e gestione

Per trattare la gastroenterite virale, è fondamentale mantenere un’adeguata idratazione assumendo liquidi e soluzioni reidratanti per compensare la perdita di sali minerali. I farmaci antidiarroici sono sconsigliati nei bambini, mentre gli adulti possono usarli in caso di diarrea molto intensa, ma solo sotto consiglio medico. In generale, la maggior parte dei casi si risolve spontaneamente entro pochi giorni senza farmaci specifici.