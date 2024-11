Il treno Frecciargento Roma-Genova parte con 50 minuti d'anticipo: ecco cos'è successo

«La partenza del Frecciargento Roma-Genova è stata anticipata di 50 minuti poiché, visti gli slot ferroviari disponibili, era l’unico modo per assicurare il collegamento». Così fonti di Trenitalia a proposito del treno Frecciargento 8556 di venerdì scorso, partito dalla stazione Termini alle ore 15.30 anziché alle 16.20 come previsto dall’orario, riportata oggi da alcuni media.

«Trenitalia ha informato i passeggeri della modifica dell’orario via mail e sms. I viaggiatori non raggiunti dai messaggi sono potuti arrivare a destinazione a bordo di Frecce immediatamente successive», si spiega sottolineando che "Trenitalia ha disposto il rimborso integrale del biglietto per tutti coloro che hanno subito questo disagio, del quale ci scusiamo».

Fonti Mit, necessari chiarimenti vertici azienda

Il ministro Matteo Salvini ha chiesto «chiarimenti convincenti» ai vertici societari dopo la notizia del treno partito con un orario ampiamente diverso da quello previsto. Se non ci saranno spiegazioni, sottolineano fonti del Mit in riferimento al treno Freccia Argento Roma-Genova partito con cinquanta minuti d’anticipo senza dare alcuna comunicazione, saranno inevitabili interventi per rispetto di lavoratori e viaggiatori.