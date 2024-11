Frode con false fatture: 29 indagati. Sequestro da 8mln a 28 società: coinvolte Messina, Cosenza e Vibo

Ventotto società e beni per 8,2 milioni di euro: sono i sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza di Catania dalle prime ore di questa mattina nel corso di un’operazione che per smantellare un diffuso sistema di somministrazione fraudolenta di manodopera e di frode fiscale sta impegnando oltre 120 finanzieri province di Catania, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valentia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese. L’ordinanza, disposta dal gip del Tribunale etneo su richiesta della locale procura, riguarda complessivamente 29 indagati. Per 15 di loro sono state decise misure cautelari: due in carcere, quattro agli arresti domiciliari e nove destinatari di interdittiva. I reati a vario titolo contestati sono: associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti (Foi), dichiarazione dei redditi infedele e fraudolenta mediante l’utilizzo di Foi nonché indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti.