Travolta da auto scendendo da bus, morta 15enne nel Mantovano

E’ morta nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Parma la ragazzina di 15 anni investita a San Benedetto sul Po, in provincia di Mantova. La giovane, residente nel comune, era stata trasportata con l’elisoccorso in condizioni disperate. Ad investirla una ragazza di 26 anni, indagata a piede libero per omicidio stradale, che non si sarebbe accorta della 15enne che era appena scesa da un bus. La donna, negativa all’alcol test, si era immediatamente fermata e aveva prestato i primi soccorsi. E’ stata poi accompagnata in stato di choc all’ospedale di Pieve di Coriano. Le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica sono affidate ai carabinieri di Mantova e coordinate dalla pm di turno.