Ancora un'aggressione ad un infermiere. Arriva l'ok definitivo: il dl per il contrasto alla violenza sui medici è legge

Con 144 voti favorevoli, nessun voto contrario e 92 astenuti (i deputati delle opposizioni), la Camera approva in via definitiva il decreto recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. Il provvedimento, già licenziato dal Senato e ora approvato senza modifiche dalla Camera, viene dunque convertito in legge.

Intanto dopo la notizia di ieri dell'aggressionea colpi di manganello al primario del Pronto soccorso di Lamezia Terme, un altro episodio si è registrato a Reggio Emilia, dove un minorenne ha sferrato un pugno in faccia ad un infermiere del pronto soccorso ed è stato denunciato con l’accusa di lesioni in danno di personale medico.