Da Pelù a Elio a Piovani, è fuga dei vip dal social X: e il Guardian guida la rivolta dei media contro Musk

La fuga era cominciata già due anni fa, quando Twitter passò nelle mani di Elon Musk per 44 miliardi di dollari, cambiando la sua policy e poi lo scorso anno anche il nome in X. Adesso, però, con il ruolo assunto dal Ceo di SpaceX e Tesla al fianco di Donald Trump, che lo ha appena nominato alla guida del nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa, la protesta di media, istituzioni e personaggi noti contro la piattaforma e i contenuti che vengono veicolati con la benedizione dell’imprenditore sudafricano è tornata a farsi sentire.

A far rumore è soprattutto la scelta del Guardian di uscire dal social network, a causa del diffondersi di «contenuti allarmanti», ma non è certo la prima realtà editoriale a fare questa scelta sia in Europa che dall’altra parte dell’Oceano. Anche diverse istituzioni culturali hanno preso questa decisione, come il Festival di Berlino che ha annunciato l’addio pochi giorni fa, a dimostrazione del fermento che c'è sull'argomento nel mondo della cultura e dello spettacolo. Negli Usa i fan di Taylor Swift, in aperta polemica con Trump durante tutta la campagna elettorale, hanno traslocato in massa sulla piattaforma Bluesky. Come loro diverse star hanno disattivato il loro account, ultima la premio Oscar Jamie Lee Curtis.