Estorsioni con metodo mafioso, 7 arresti in provincia di Ragusa

La Polizia di Stato, su disposizione della Dda di Catania, ha eseguito stamani un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 indagati e degli arresti domiciliari per altri 3 (uno dei quali già detenuto per altra causa).

I provvedimenti - emessi a seguito di una complessa e articolata attività di indagine condotta dagli investigatori della squadra mobile della questura di Ragusa e del Commissariato di Ps di Comiso - riguardano: F.M, classe 1986; G.G, classe 1987; C.G, classe 1975: B.F., classe 1985; C.D., classe 1984; P.D, classe 1992 e G.G, classe 2000.

Il modus operandi del gruppo criminale, secondo chi indaga, era dedito alla commissione di estorsioni in concorso, aggravate dal metodo mafioso, nella provincia di Ragusa: i fatti sarebbero avvenuti tra febbraio e agosto del 2023, quando gli indagati si sarebbero resi responsabili di una serie di estorsioni in danno a commercianti e imprenditori operanti nel settore edilizio nei territori di Vittoria e Comiso.