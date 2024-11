Eredita una fortuna da una vedova milionaria: i parenti fanno causa alla badante, in tre a processo

Una famiglia benestante lascia tutto alla badante e al suo compagno, un patrimonio da più di un milione di euro: case, polizze assicurative e denaro contante. I parenti della donna, una 95enne anconetana, senza figli e vedova, saputo delle donazioni hanno sporto denuncia.

Dopo una indagine della guardia di finanza, in tre oggi sono stati rinviati a giudizio in tribunale ad Ancona per circonvenzione d’incapace, dal giudice Alberto Pallucchini. Si tratta dela coppia che ha ereditato il patrimonio (poi sequestrato), la badante di 48 anni e il compagno di 59 anni, e un avvocato di 55 anni, tutti anconetani. Non doversi procedere invece per un broker che lavorava per una banca e si era occupato degli investimenti dell’anziana. Secondo la Procura, la badante e il compagno avrebbero prima isolato l’anziana vedova dai parenti, lasciandole credere che nessuno si curava di lei, poi, in meno di un anno l’avrebbero indotta a lasciargli i propri averi. I fatti contestati vanno da gennaio del 2020, quando la badante venne assunta per occuparsi del marito malato della 95enne (poi morto), a novembre 2020, quando i cugini di secondo grado si accorsero del patrimonio depauperato.