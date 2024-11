Muore a 93 anni Matilde Brualdi Clementoni, era la “madre” dei giocattoli

È morta questa mattina nella sua abitazione di Recanati, in provincia di Macerata, all’età di 93 anni, Matilde Brualdi Clementoni, presidente onoraria della Clementoni spa e co-fondatrice dell’azienda insieme al marito Mario nel 1963. Lo ha annunciato la famiglia Clementoni. Originaria di Pesaro, Matilde si era trasferita a Recanati per dar vita a un progetto imprenditoriale che è diventato oggi una realtà industriale di livello internazionale, leader nella produzione di giochi e giocattoli. Fin dai primi anni dell’attività, è stata attivamente coinvolta nelle aree della produzione, delle risorse umane e degli acquisti, lasciando un’impronta solida e concreta nell’organizzazione aziendale, che sul finire degli anni '90 ha passato ai quattro figli, tuttora alla guida dell’azienda. “Siamo profondamente addolorati per la perdita di nostra madre Matilde, donna di profonda umanità che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra famiglia e in azienda,” hanno dichiarato i figli Stefano, Patrizia, Pierpaolo e Giovanni, aggiungendo: “I numerosi messaggi di cordoglio che stiamo ricevendo da tutto il Paese ci sono di grande conforto nel ricordo di una personalità di straordinario rilievo. Il nostro grazie sentito a tutta la comunità recanatese e ai tanti collaboratori di oggi e di ieri che partecipano con grande affetto al nostro dolore.”