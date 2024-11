La morte di Margaret Spada dopo l'intervento al naso, convalidato il sequestro del centro medico: rischio di «reiterazione di reato»

E’ stato convalidato dal Gip del tribunale di Roma, alla luce del rischio di «reiterazione di reato», il provvedimento di sequestro preventivo del centro medico coinvolto nell’inchiesta sulla morte di Margaret Spada, la ragazza 22 anni originaria di Lentini morta tre giorni dopo un intervento di rinoplastica parziale a Roma.

La procura di Roma, con il pm Erminio Amelio, ha anche acquisito il cellulare della ragazza deceduta, che sarà analizzato: sembra infatti che la ragazza e il centro medico avessero preso accordi, la scorsa estate, attraverso messaggi e la ragazza avrebbe inviato - sempre tramite il telefono - l’elettrocardiogramma. Proseguono le indagini dei carabinieri del Nas, che dovranno effettuare un sopralluogo all’interno della struttura, anche per verificare se fossero presenti il defibrillatore o strumenti per intervenire in caso di shock anafilattico. Due medici, nell’inchiesta, sono indagati per omicidio colposo.