La tragedia di Alexia Vecchiato, morta in un incidente stradale come la sorella Gaia cinque anni fa

E’ morta in ospedale a una settimana di distanza dall’incidente stradale in cui è rimasta gravemente ferita. La sua auto si è schiantata nella stessa località, Castions di Strada (Udine), in cui era cresciuta e in cui era morta cinque anni fa, sempre a causa di un incidente stradale, la sorella. A raccontare il destino di Alexia e Gaia Vecchiato è il Messaggero Veneto.

Dopo il sinistro Alexia, 22 anni, insegnante di danza, era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, da lì a poco i medici non avevano potuto far altro che constatarne la morte cerebrale. Ieri la notizia del decesso. Una famiglia e una comunità stravolte dal dolore, ancora una volta. A maggio 2019 la sorella di Alexia, Gaia, all’epoca 21enne, morì sul colpo in un incidente accaduto mentre rientrava da una serata passata con gli amici.

Gaia occupava il posto del passeggero: l’auto uscì di strada finendo la sua corsa contro un segnale stradale. A bordo c'erano altri 4 giovani, tra i 18 e i 27 anni. Vennero soccorsi e trasportati in ospedale, ma nessuno riportò ferite tanto gravi quanto quelle di Gaia.