Tragedia sfiorata a Bologna, bimbo di un anno e mezzo scivola dalle braccia della mamma e cade da un'altezza di 10 metri

A Bologna, un bimbo di un anno e mezzo è precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Agucchi dopo che la madre, incinta di sei mesi, ha avuto un malore mentre lo teneva in braccio vicino a una finestra. Il piccolo è caduto per oltre dieci metri ma è sopravvissuto: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, mentre la donna stava parlando con alcuni vicini. Il bambino le è scivolato dalle braccia ed è finito sull’asfalto. Un vicino è intervenuto immediatamente praticando le prime manovre di rianimazione, contribuendo probabilmente a salvargli la vita.

Il bambino è ora ricoverato in coma farmacologico al reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore. Non ci sono indagati, poiché l’episodio sembra essere una tragica fatalità. La vicenda ha sconvolto la comunità, che prega per il pieno recupero del piccolo.