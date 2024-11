La Calabria piange la morte di Francesca Mandarino: la studentessa 21enne di Mandatoriccio vittima di un terribile incidente a Roma

Lo scontro con un’altra auto poi l'impatto contro il guardrail che ha fatto sbalzare due ragazzi all’esterno dell’abitacolo. Uno schianto fortissimo che non ha lasciato scampo a una studentessa ventunenne originaria di Mandatoriccio, un paese in provincia di Cosenza. Ancora sangue sulle strade della capitale. L’ultimo gravissimo incidente è avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte su via Tiburtina, all’altezza del cavalcavia nella zona di Portonaccio. Ferito gravemente anche un amico che era in auto con lei. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale per i rilievi. I vigili sono al lavoro per fare piena luce sulla dinamica. Sembrerebbe che Francesca Mandarino, 21 anni iscritta alla Sapienza dove era candidata anche alle elezioni studentesche, si trovasse sul sedile anteriore della macchina in cui pare viaggiassero in sei, tutti universitari fuori sede. Al volante c'era una coetanea, sottoposta ai test sull'assunzione di alcol e droga, di cui si attendono ancora i risultati. La macchina, forse a causa dell’alta velocità, avrebbe tamponato un altro veicolo su cui viaggiavano altri tre giovani, che fortunatamente non hanno riportato gravi lesioni. Complessivamente sono sette i feriti.