Scontro auto, camper e moto nel Nuorese: 11 persone coinvolte, tra cui un'intera famiglia con due minori

Undici persone, fra le quali un’intera famiglia con due minori, sono rimaste coinvolte stasera in un incidente avvenuto sulla strada statale 131 Dcn nel Nuorese, in direzione Abbasanta, all’altezza di Galtellì. La circolazione è deviata all’altezza del km 94 verso la provinciale 12. I veicoli possono rientrare nella Dcn al km 71,300, dato che il tratto interessato è stato chiuso dall’Anas, per consentire le operazioni di soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, all’altezza del km 75,500 si sono scontrate tre auto, un camper e due moto. I passeggeri sono stati soccorsi da due ambulanze del 118, una delle quali con un medio a bordo. Sul posto sono intervenuti anche una squadra dei vigili del fuoco di Siniscola, per la messa in sicurezza del sito e la rimozione dei veicoli, e una squadra dell’Anas per il ripristino del manto stradale. I rilievi sono affidati alla polizia stradale.