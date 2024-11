Morta per una rinoplastica: folla a Lentini per Margaret Spada. La famiglia: "Rispettate il nostro dolore"

Centinaia di persone in fila alla camera ardente nella chiesa del Carmine di Lentini, nel Siracusano, per rendere omaggio a Margaret Spada, la 22enne deceduta a seguito di un intervento di rinoplastica in una struttura a Roma, individuata dalla giovane in una piattaforma social. Sulla vicenda la Procura di Roma ha aperto una inchiesta. In chiesa c'è tutta la famiglia: i genitori e la sorella che hanno chiesto rispetto per il loro dolore ed hanno disposto, con il consenso della parrocchia, il divieto di fare foto e riprese.

Vicino alla bara c'è una gigantografia dell’immagine di Margeret in un momento felice, quando stava festeggiando un compleanno. I funerali di Margaret si terranno domani alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria La Cava e Sant'Alfio in piazza Duomo. Sempre nella giornata di domani varrà il divieto di video e foto all’interno.