Coltellate tra bambini per un pallone a Giugliano, punti in ospedale a un 13enne. L'aggressore ha 10 anni

Un coltello per stabilire chi doveva avere un pallone. Accade a Giugliano, nel Napoletano, e in un gruppo di poco più che bambini. I carabinieri ieri sera alle 21.15 sono stati chiamati nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano dove poco prima un tredicenne, accompagnato dai genitori, si era presentato in ospedale con una ferita d’arma da taglio.

Stava giocando e si è rifiutato di consegnare il pallone. La vittima che oggi compie 13 anni ai carabinieri ha riferito che si trovava in un campo di calcetto per una partita con alcuni amichetto quando si è avvicinato un altro ragazzo di circa 10 anni che al suo rifiuto di cedere la palla ha estratto di tasca un coltellino e lo ha colpito. L'aggressore ha 10 anni.

Il 13enne è stato dimesso con un punto di sutura.

Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per verificare la dinamica dell’evento e identificare l’aggressore.