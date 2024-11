Esplosione a Ercolano, due i morti: si cercano alcuni dispersi

Una forte esplosione si è verificata in uno stabile di via Patacca a Ercolano: almeno due morti accertati, ci sarebbero alcuni dispersi. Sul posto i carabinieri della tenenza di Ercolano. A causare l'esplosione del capannone è stato un ingente quantitativo di fuochi d’artificio stoccati nel locale, in via Patacca, una zona rurale ai confini con San Giorgio a Cremano..

