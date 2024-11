Tragedia Margaret Spada, due medici indagati: "Studio medico non autorizzato e rianimazione inadeguata"

Saranno ascoltati presto dai pm i due medici indagati per la morte di Margaret Spada, deceduta il 7 novembre dopo tre giorni di agonia seguita a un intervento al naso in uno studio in zona Eur a Roma.

L’indagine della Procura di Roma vive una nuova accelerazione con l’acquisizione, negli uffici della Regione Lazio, dei documenti sulle mancate autorizzazioni del centro medico di viale Cesare Pavese e la relazione dell’Asl Roma 2 sul "percorso clinico-assistenziale della paziente". Una relazione che parla di un intervento di rianimazione non tempestivo e inadeguato svolto prima dell’arrivo del 118. Parole che aprono all’ipotesi che, con un opportuno e immediato soccorso, Margaret si poteva salvare. Di «tragedia evitabile» parla anche la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, annunciando un’interrogazione parlamentare per chiedere l’intervento urgente del ministero della Salute.

A Lentini, in provincia di Siracusa, tantissimi hanno partecipato ai funerali della 22enne: il feretro è stato accolto da applausi e lancio di palloncini bianchi mentre faceva ingresso nella chiesa di Santa Maria La Cava e Sant'Alfio e in piazza Duomo.

«Sei arrivata tu, che hai cambiato la mia vita - ha detto visibilmente commossa Manuela, la sorella di Margaret - Per me è stato il regalo più grande che potessi ricevere in vita mia. Mamma e papà si sono resi conto che avevamo a casa un angelo, con una missione, quella di salvare magari altre vite. Sarò vicino a loro e trasmetterò tutta questa forza che solo tu riesci a darmi».

Per l’arcivescovo di Acireale, monsignor Antonio Raspanti, la storia di Margaret «è un monito per ciascuno di noi: viviamo in una società sempre più globalizzata e interconnessa, eppure assediata dalla solitudine. Questo paradosso ci ricorda quanto sia urgente e necessario coltivare idee e valori autentici».

Nell’omelia don Maurizio Pizzo ha affermato che «la perdita di una ragazza che ha ancora una vita davanti è una perdita per tutta una comunità». In tutte le scuole della città è stato osservato un minuto di raccoglimento.